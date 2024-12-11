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12:24, 11 декабря 2024Экономика

В России оценили нехватку квалифицированных кадров

Новак: в РФ не хватает полутора миллионов квалифицированных работников
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Потребность в высококвалифицированных кадрах в РФ сейчас оценивается примерно в 1,5 миллиона человек. Нехватку таких работников оценил вице-премьер России Александр Новак, которого цитирует ТАСС.

По словам зампреда правительства, дефицит сосредоточен в основном в отраслях строительства, транспорта и ЖКХ, а в стране нужно «не только готовить кадры, но и заниматься повышением производительности труда».

«Важен баланс в экономике и четкое прогнозирование потребности в квалифицированных кадрах», — резюмировал Новак, отметив важность профподготовки именно в соответствии с потребностями экономики, а также того, чтобы ВУЗы и среднеспециальные учебные заведения взаимодействовали в этой связи с бизнесом.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что проблему нехватки кадров в России, которая уже стала влиять на снижение темпов роста экономики, будут решать за счет внутренних ресурсов, а не привлечения мигрантов. Сейчас ключевым способом кадровых вопросов в РФ специалисты называют повышение зарплат.

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