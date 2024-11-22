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12:43, 22 ноября 2024Экономика

В России назвали основной инструмент удержания работников в условиях дефицита кадров

hh.ru: повышение зарплаты остается основным способом удержания персонала в РФ
Дмитрий Воронин

Фото: Wosunan Photostory / Ingram Images / Globallookpress.com

Размер зарплат, а не компенсации и льготы остается в России основным инструментом привлечения и сохранения работников. Об этом со ссылкой на подготовленный hh.ru обзор программ благополучия сотрудников пишет «Коммерсантъ».

По результатам проведенного платформой опроса 1,3 тысячи работников и 275 компаний выяснилось, что, хотя компании по-прежнему включают в соцпакет добровольное медицинское страхование (ДМС), психологическое консультирование и профессиональное обучение, за год доля делающих это, несмотря на рост дефицита кадров, увеличилась незначительно. Так, в случае с ДМС, остающимся ключевым элементом программы поддержки, показатель вырос на 6 процентных пунктов — его в числе используемых назвали 43 процента респондентов.

Также отмечается отсутствие значимого роста и по части специальных инструментов удержания работников, в том числе программ их карьерного развития.

Эксперты указывают, что попытки справиться с нехваткой кадров и высоким уровнем их «текучки» в основном за счет роста зарплат в пересчете на одного сотрудника в итоге обходятся работодателям дороже, чем инвестиции в соцпакет или, например, в бренд работодателя.

Как выяснили аналитики РАН, по итогам 2023 года дефицит кадров в России составил 4,8 миллиона человек, а проблема нехватки работников охватила большинство ключевых отраслей экономики.

Безработица в стране снижается уже несколько лет и второй год находится на рекордно низких уровнях. На фоне этого в Центробанке называют растущие быстрее производительности труда зарплаты граждан и в целом ситуацию на рынке труда одним из факторов жесткой денежно-кредитной политики регулятора, а правительство собирается пересмотреть ограничения для вовлечения на рынок труда молодежи, пенсионеров и готовых работать больше россиян.

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