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15:29, 18 декабря 2024Забота о себе

Диетолог назвала спасающий от похмелья «бабушкин» рецепт

Диетолог Мухина: сыр поможет вывести токсины из организма при похмелье
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jez Timms / Unsplash

Некоторые народные рецепты могут помочь снизить риск похмельного синдрома, если съесть их перед употреблением алкоголя, рассказала диетолог Марият Мухина. Спасающий от похмелья «бабушкин» метод она назвала в беседе с Life.

По словам Мухиной, многие народные рекомендации содержат совет перед распитием алкоголя съесть кусочек масла или сала. Диетолог отметила, что содержащие жиры продукты, к которым относятся не только масло и сало, но и сыр, действительно способны замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. «Однако это может быть палкой о двух концах: человек может выпить больше алкоголя и потом, когда действие жира или сыра пройдет, он резко опьянеет и интоксикация будет сильнее», — предупредила диетолог.

Кроме того, алкоголь может повышать кислотность желудка, однако сыры, особенно нежирные и мягкие, снижают его. Мухина добавила, что сыр может содержать различные микроэлементы, такие как кальций, магний и витамины группы B, помогающие организму лучше справляться с токсинами, образующимися при метаболизме алкоголя.

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Мухина также обратила внимание на то, что жиры из сыра могут стимулировать выработку желчи, что способствует улучшению пищеварения и выведению токсинов из организма. Кроме того, жиры в сыре помогают предотвратить обезвоживание, вызванное алкоголем, что, однако, не отменяет необходимости употребления воды, подчеркнула врач.

Лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении алкоголя, сочетание его с обильной пищей и временем, проведенным на отдыхе. Также рекомендуется пить достаточно воды в процессе и после употребления алкоголя, чтобы поддерживать водный баланс в организме

Марият Мухинадиетолог

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала наиболее действенные способы, которые могут помочь избавиться от похмелья. Чтобы облегчить похмельный синдром, нарколог рекомендовала пить больше воды и восстанавливать баланс электролитов.

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