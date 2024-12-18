Диетолог назвала спасающий от похмелья «бабушкин» рецепт

Диетолог Мухина: сыр поможет вывести токсины из организма при похмелье

Некоторые народные рецепты могут помочь снизить риск похмельного синдрома, если съесть их перед употреблением алкоголя, рассказала диетолог Марият Мухина. Спасающий от похмелья «бабушкин» метод она назвала в беседе с Life.

По словам Мухиной, многие народные рекомендации содержат совет перед распитием алкоголя съесть кусочек масла или сала. Диетолог отметила, что содержащие жиры продукты, к которым относятся не только масло и сало, но и сыр, действительно способны замедлить усвоение алкоголя в желудке и тонком кишечнике. «Однако это может быть палкой о двух концах: человек может выпить больше алкоголя и потом, когда действие жира или сыра пройдет, он резко опьянеет и интоксикация будет сильнее», — предупредила диетолог.

Кроме того, алкоголь может повышать кислотность желудка, однако сыры, особенно нежирные и мягкие, снижают его. Мухина добавила, что сыр может содержать различные микроэлементы, такие как кальций, магний и витамины группы B, помогающие организму лучше справляться с токсинами, образующимися при метаболизме алкоголя.

Мухина также обратила внимание на то, что жиры из сыра могут стимулировать выработку желчи, что способствует улучшению пищеварения и выведению токсинов из организма. Кроме того, жиры в сыре помогают предотвратить обезвоживание, вызванное алкоголем, что, однако, не отменяет необходимости употребления воды, подчеркнула врач.

Лучший способ избежать похмелья — это умеренность в употреблении алкоголя, сочетание его с обильной пищей и временем, проведенным на отдыхе. Также рекомендуется пить достаточно воды в процессе и после употребления алкоголя, чтобы поддерживать водный баланс в организме

Марият Мухина диетолог

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала наиболее действенные способы, которые могут помочь избавиться от похмелья. Чтобы облегчить похмельный синдром, нарколог рекомендовала пить больше воды и восстанавливать баланс электролитов.