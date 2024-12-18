Bloomberg: Фицо заявил, что русские ему нравятся, а пересохшие газопроводы — нет

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал не допустить пересыхания газопроводов. Его процитировало издание Bloomberg.

Он считает, что, после того как истечет срок соглашения о транзите российского газа через Украину, Европа должна найти способ продолжить поставки этого энергоносителя.

«Мы просто позволим этому трубопроводу пересохнуть? — поинтересовался он. — Во имя чего? Потому что вам не нравятся русские? Ладно, они мне нравятся».

В связи с этим он напомнил, что продолжение поставок газа важно и для Украины, которая заинтересована в сохранении транзитных маршрутов.

Ранее сообщалось, что в августе текущего года Словакия впервые в истории стала лидером по закупке российских товаров в Европе. На втором месте расположилась Италия, а на третьем — Венгрия.

В середине октября Фицо напомнил Украине о том, что она должна транспортировать газ по своей территории для государства — члена Евросоюза. Он обратил внимание на соглашение об ассоциации с ЕС, которое накладывает на Киев соответствующие обязательства.