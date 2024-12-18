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18:34, 18 декабря 2024Забота о себе

Гастроэнтеролог назвала самые опасные сочетания новогодних блюд с алкоголем

Гастроэнтеролог Ломова порекомендовала не сочетать алкоголь с фруктами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Teresa Kasprzycka / Shutterstock / Fotodom

С некоторыми продуктами на новогоднем и других праздничных столах спиртные напитки лучше не сочетать, предупредила врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. Самые опасные сочетания она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

Врач порекомендовала не сочетать алкоголь с фруктами и сладостями. Она объяснила, что фрукты содержат фруктозу, которая при сочетании с алкоголем оказывает неблагоприятное действие на поджелудочную железу и печень. Кроме того, алкоголь со сладким может повысить уровень глюкозы в крови, что особенно вредно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, ожирением и избыточным весом.

Кроме того, гастроэнтеролог не рекомендовала сочетать алкоголь с солеными продуктами, поскольку большое количество соли может привести к отечности, а также увеличить нагрузку на почки и сердце, что опасно для людей с гипертонической болезнью. В свою очередь, острые закуски в сочетании с алкоголем могут негативно влиять на слизистые желудочно-кишечного тракта и вызывать воспаление, добавила Ломова.

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Опасным в сочетании с алкоголем может быть и жареное мясо, рассказала гастроэнтеролог — злоупотребление этим продуктом провоцирует набор веса, а в сочетании с алкоголем он негативно влияет на работу печени и поджелудочной железы.

Ломова также посоветовала не смешивать разные виды алкоголя и отказаться от употребления коктейлей, содержащих в себе много сахара. «Кроме того, лучше не смешивать алкоголь и газированные напитки, так как они способны ускорить наступление опьянения», — заключила она.

Ранее кардиолог, терапевт Валентина Байдина оценила влияние «голодных марафонов» на самочувствие. Врач считает, что их нельзя назвать универсальным способом оздоровления организма.

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