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18:30, 16 декабря 2024Забота о себе

Врач оценила влияние «голодных марафонов» на здоровье

Кардиолог Байдина заявила, что голодание нельзя назвать способом оздоровления
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Sandra Martins / Unsplash

Популярные у блогеров «голодные марафоны» нельзя назвать универсальным способом оздоровления, считает кардиолог, терапевт Валентина Байдина. Влияние интервального голодания на здоровье сердца и самочувствие в целом она оценила в разговоре с изданием «Доктор Питер».

Врач заявила, что с полной уверенностью утверждать, что интервальное голодание защищает от атеросклероза, нельзя, несмотря на эксперименты, показывающие, что оно может снижать уровень «плохого» холестерина в крови.

«Масштабных исследований по влиянию голодания на сердечно-сосудистую систему еще не проводилось. Таким образом, просто нет данных, которые доказывали бы эффективность метода в долгосрочной перспективе», — подчеркнула кардиолог.

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Байдинова заявила, что краткосрочный отказ от пищи рекомендован при лечении инсулинорезистентности, некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, панкреатита, а также при предрасположенности к сахарному диабету. Вместе с тем, по словам врача, голодание имеет ряд противопоказаний, в том числе его нельзя практиковать при наличии проблем с сердцем и сосудами.

В заключение кардиолог отметила, что ключевую роль в решении проблемы повышенного холестерина играет прежде всего коррекция образа жизни и питания, поэтому борьбу за здоровье сосудов надо с отказа от вредных привычек, а не от еды в целом.

Ранее кардиолог Андрей Лебедев предупредил, что риск инфаркта увеличивается на пять процентов при скачках температуры всего на пять градусов. По его словам, перепад температуры также может стать причиной гипертонического криза, стенокардии, аритмии и инсульта.

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