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15:27, 10 декабря 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске инфаркта из-за скачков температуры

Кардиолог Лебедев: риск инфаркта выше при скачке температуры на пять градусов
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Риск инфаркта увеличивается на пять процентов при скачках температуры всего на пять градусов, предупредил кардиолог Андрей Лебедев. О последствиях резкой смены температуры врач предупредил россиян в комментарии «Газете.Ru».

Лебедев обратил внимание на то, что у людей с ослабленным организмом резкий перепад температуры может стать причиной гипертонического криза, стенокардии, аритмии, инфаркта и инсульта. В зоне риска находятся пожилые люди и дети, люди с ожирением и вредными привычками, с хроническими заболеваниями, нервными расстройствами, а также те, кто недавно сменил климатический пояс, перечислил кардиолог.

Врач предупредил, что риск развития сердечно-сосудистых катастроф вырастает на пять процентов при смене температуры на пять градусов. Это происходит из-за резкого спазма сосудов при стремительной смене температуры воздуха.

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«Также в результате перепада температуры могут возникнуть электролитные нарушения, тахикардия и аритмия, а при экстремальных температурах также еще и обезвоживание, системная воспалительная реакция», — уточнил доктор.

Врач призвал следить за прогнозом погоды, чтобы при ее резкой смене по возможности оставаться дома. Если же выйти на улицу необходимо, то перед этим важно отказаться от употребления напитков с кофеином, от алкоголя и курения, сказал кардиолог. Также следует носить с собой лекарства для экстренной помощи, если их назначил врач, подытожил Лебедев.

Ранее врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская назвала продукт, снижающий риск инфаркта. Она посоветовала есть морковь.

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