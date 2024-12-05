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15:27, 5 декабря 2024Забота о себе

Россиянам назвали снижающий риск инфаркта продукт

Реабилитолог Малиновская: употребление моркови может снизить риск инфаркта
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Harshal S. Hirve / Unsplash

Врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская рассказала, что регулярное употребление моркови может снизить риск инфаркта и инсульта. Этот полезный для сердечно-сосудистой системы продукт она назвала россиянам в комментарии для РИА Новости.

Доктор объяснила, что морковь способна снижать уровень холестерина, а также улучшать кровообращение за счет содержания большого количества калия. Это в свою очередь понижает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта. К тому же, по словам Малиновской, сердце защищает содержащийся в моркови кумарин. Этот овощ также богат витаминами В, К, С и марганцем, уточнила доктор.

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Кроме этого, регулярное употребление моркови улучшает пищеварение, способствует профилактике запоров и заболеваний желудка. «Морковь содержит большое количество клетчатки и грубого волокна, которые являются одними из наиболее важных элементов для поддержания здорового пищеварения», — добавила врач.

Ранее терапевт Ирина Баранова предупредила об опасности свеклы для некоторых людей. В частности, по ее словам, от этого продукта следует воздержаться людям с мочекаменной болезнью.

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