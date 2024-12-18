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02:15, 18 декабря 2024Мир

Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, сообщает РИА Новости.

За нее проголосовали 119 стран, против выступили 53 государства, среди которых Украина, США и Германия.

В документе рекомендуется принять меры в законодательной и образовательной сферах, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Вместе с этим в резолюции включили поправку, в которой говорится, что Россия стремилась оправдать необходимость проведения СВО борьбой с неонацизмом. РФ дистанцировалась от нее, говорится в публикации агентства.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что отказ властей Германии признать геноцид народов СССР во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда является оскорблением, и Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха.

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