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17:41, 25 ноября 2024Мир

В МИД России обвинили Германию в переписывании истории в пользу Третьего рейха

Захарова: Германия пытается переписать историю в пользу Третью рейха
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Власов Сергей / Globallookpress.com

Отказ властей Германии признать геноцид народов СССР во время Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда является оскорблением, и Москва рассматривает такую позицию Берлина как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Россия рассматривает позицию властей Берлина не как случайную, а как вытекающую из того, что денацификация проходила на территории двух Германий неравномерным образом. Если восточную часть это в действительности коснулось глубоко, то в западной дела обстоят совершенно иначе. Мы также рассматриваем официальную позицию Германии по данному вопросу сейчас как попытку переписать историю в пользу Третьего рейха», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, Германия до сих пор отказывается признать геноцид народов СССР, в том числе во время блокады Ленинграда, таким образом «глубоко оскорбляя» потомков жертв нацизма на территории бывшего Советского Союза.

23 мая Захарова заявила, что Министерство иностранных дел Германии в ответе на ноту России отказалось признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. По ее словам, подобные решения властей ФРГ вызывают «устойчивое чувство отвращения, потому что это аморально».

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