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19:00, 18 декабря 2024Мир

Генсек НАТО заявил о необходимости предоставить Украине дополнительные системы ПВО

Рютте: Украина просит у стран НАТО еще 19 систем ПВО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украина просит у стран Североатлантического альянса предоставить еще 19 систем противовоздушной обороны (ПВО) якобы для защиты ее энергетической системы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает ТАСС.

«Мы должны ввозить больше средств ПВО и другого оружия на Украину», — сказал он.

По словам генсека, украинцы посчитали, что им срочно нужны дополнительные 19 систем ПВО для защиты их энергетической инфраструктуры. Он также уточнил, что Киев в целом просит больше оружия.

Ранее стало известно, что европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Отмечается, что численность европейских военных может насчитывать от 40 до 100 тысяч.

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