Reuters: в Европе начали обсуждать отправку 100 тысяч военных на Украину

Европейские страны начали обсуждать возможность отправки на Украину до 100 тысяч своих военнослужащих в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«В Европе обсуждают отправку войск на Украину в случае прекращения огня или соглашения о мире (...). Основой военного контингента может стать коалиция из нескольких стран, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию и Польшу», — отмечается в материале.

По словам источников агентства, численность европейских военных может насчитывать от 40 до 100 тысяч. Кроме того, в Европе «еще нет консенсуса» по поводу того, будут ли это миротворцы, задачей которых будет «обеспечение соблюдения режима прекращения огня», или они будут представлять собой «силы сдерживания» России. В частности, Италия выступает за миротворческий контингент, а Франция и Украина настаивают на «сдерживании».

29 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что в НАТО планируют отправить на Украину «якобы миротворцев», численность которых будет достигать 100 тысяч человек. Также в разведывательном ведомстве заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей, Румынией, а также Великобританией.