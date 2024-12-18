Главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора

Сырский заявил, что у него не было выбора, кроме нападения на Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, комментируя вторжение в Курскую область, заявил, что у него не было другого выбора. Его цитирует Le Monde.

Сырский указал, что нападение на российский регион было необходимо по нескольким причинам. «Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы», — объяснил он.

Главком добавил, что операция в Курской области якобы привела к ослаблению наступательного потенциала российских войск. Кроме того, по его словам, удалось добиться снижения интенсивности давления на фронте, за исключением «Покровска и Курахово».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск в Курской области уже остановлено. Он отметил, что Киев не смог добиться своих целей вторжением в российский регион.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома.