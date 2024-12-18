Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:40, 18 декабря 2024Бывший СССР

Главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора

Сырский заявил, что у него не было выбора, кроме нападения на Курскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, комментируя вторжение в Курскую область, заявил, что у него не было другого выбора. Его цитирует Le Monde.

Сырский указал, что нападение на российский регион было необходимо по нескольким причинам. «Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы», — объяснил он.

Главком добавил, что операция в Курской области якобы привела к ослаблению наступательного потенциала российских войск. Кроме того, по его словам, удалось добиться снижения интенсивности давления на фронте, за исключением «Покровска и Курахово».

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск в Курской области уже остановлено. Он отметил, что Киев не смог добиться своих целей вторжением в российский регион.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского назвали Орбана «гонцом Путина». Так Киев ответил на призыв венгерского премьера к перемирию

      Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» взволновала фанатов видео в микрошортах

      В районе Анапы из-за разлива мазута обнаружили мертвого дельфина

      В Болгарии Дед Мороз предпочел саням штурмовик Су-25

      Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области выросло

      Главком ВСУ объяснил вторжение в Курскую область отсутствием выбора

      Появился список пострадавших при столкновении двух поездов под Мурманском

      На Западе назвали Зеленского диктатором и высмеяли выборы на Украине

      Отец погибшего бывшего мужа Седоковой ответил на слова певицы о жизни в аду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше