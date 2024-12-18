Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 18 декабря 2024Россия

В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Герасимов заявил, что ВС РФ остановили продвижение ВСУ под Курском
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остановлено. Об этом заявил глава Генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Отдельно глава Генштаба подчеркнул, что Украине не удалось добиться целей вторжением в российский регион. «Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло», — заявил Герасимов.

По словам главы Генерального штаба, российские военные, кроме остановки продвижения, смогли предотвратить прорывы мобильных групп ВСУ и иностранных наемников.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Два поезда столкнулись на севере России, среди пострадавших могут быть дети. Что известно о крушении?

      США разрешили некоторые сделки с Газпромбанком

      Бездомная бывшая модель попала в объективы папарацци у мусорки

      Четверых россиян арестовали за взятки на сумму более 30 миллионов рублей

      Повредивший самолет при посадке пилот был уволен и решил засудить авиакомпанию за клевету

      Песков назвал самые популярные вопросы россиян к прямой линии

      Россиянин оказался зажат внутри вагона сошедшего с рельсов поезда под Мурманском

      Зеленский прибыл в Брюссель

      Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

      iPhone перегрелись из-за ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше