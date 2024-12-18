В Генштабе заявили об остановке продвижения ВСУ в Курской области

Герасимов заявил, что ВС РФ остановили продвижение ВСУ под Курском

Продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области остановлено. Об этом заявил глава Генерального штаба (ГШ) Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Отдельно глава Генштаба подчеркнул, что Украине не удалось добиться целей вторжением в российский регион. «Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло», — заявил Герасимов.

По словам главы Генерального штаба, российские военные, кроме остановки продвижения, смогли предотвратить прорывы мобильных групп ВСУ и иностранных наемников.

Бои с ВСУ в российском приграничье ведутся с 6 августа. Ранее президент России Владимир Путин назвал вторжение ВСУ в Курскую область преступлением. По его словам, святой обязанностью российских военных является выбрасывание противника за пределы территории страны.