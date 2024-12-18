Гоар Аветисян показала фигуру в нижнем белье

Визажист Гоар Аветисян показала фигуру в розовом нижнем белье на новом фото

Популярная визажистка Гоар Аветисян показала фигуру в откровенной одежде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 12,3 миллиона подписчиков.

31-летняя блогерша предстала на размещенном снимке, позируя в ванной в розовом нижнем белье. Так, она надела кроп-топ без чашек и трусы-шорты с завышенной талией.

В то же время сетевая знаменитость уложила волосы в конский хвост и отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

В сентябре Гоар Аветисян показала фото школьных времен и рассказала о травле.