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05:00, 18 декабря 2024Забота о себе

Исполнитель роли Джеймса Бонда назвал самую возбуждающую сцену в истории кино

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Дэниел Крейг

Дэниел Крейг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по серии фильмов о Джеймсе Бонде, назвал сцену в гостиничном номере фильма «Претенденты» самой возбуждающей в истории кино. Такое мнение он выразил в интервью изданию Variety.

Крейг заявил, что считает сцену в гостиничном номере, где главные герои не занимаются сексом, несмотря на взаимное притяжение, одной из самых эротичных в истории кино. По его мнению, секс — это всегда наименее интересная часть фильма, во время съемок которой главная задача актеров заключается лишь в том, чтобы изобразить половой контакт как можно правдоподобнее.

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Исполнитель роли Джеймса Бонда подчеркнул, что в кадре гораздо важнее достоверно сыграть эмоции, чтобы зритель поверил в происходящее на экране и понял, что движет героями. Если же зритель не считывает эту химию, в постельной сцене нет смысла — она лишь «повод раздеть людей» в кадре, считает актер.

Ранее актриса Юлия Снигирь рассказала о съемках в постельных сценах с мужем и коллегой Евгением Цыгановым. Она призналась, что артисты редко испытывают возбуждение во время съемок эротических сцен. «Вокруг 50 человек, тебе камеру куда-то тычут, тут у тебя свет, оператор двигает актеров, камеру. Это вообще не про это», — заявила Снигирь.

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