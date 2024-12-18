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14:53, 18 декабря 2024Интернет и СМИ

Весь мир обсуждает теракт в Москве. Как на Западе оправдывают подрыв генерала Кириллова?

Опубликована реакция западных СМИ на убийство генерала Кириллова
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Теракт в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, стал главной темой не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Ведущие мировые издания посвятили произошедшему материалы на первых полосах. Что и как они пишут о подрыве Кириллова?

The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовала несколько материалов о произошедшем в Москве. В частности, издание осветило сам теракт, отметив, что источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил о причастности Киева к случившемуся.

Вместе с тем газета привела комментарии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который призвал журналистов The Times, назвавших теракт законным актом обороны, быть осторожными.

Кириллов был самым высокопоставленным российским военным офицером, с которым расправились на территории России. Украинская Служба безопасности, распространявшая в его адрес обвинения в применении химического оружия против украинских военнослужащих, которые Москва отрицает, взяла на себя ответственность за убийство

The Guardian
Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Корреспондент газеты Петр Зауэр, специализирующийся на освещении новостей о России, добавил, что случившееся не улучшит позиции Киева в конфликте в целом. По мнению Зауэра, это только ожесточит настроения в Москве.

The Washington Post

Американская газета The Washington Post упомянула, что Кириллов находился под санкциями нескольких стран, включая Великобританию и Канаду. «В понедельник украинская Служба безопасности, или же СБУ, инициировала против него расследование и обвинила его в том, что он руководил применением запрещенного химического оружия. Россия отрицала использование какого-либо химоружия на Украине и в ответ обвиняла Киев в применении отравляющих веществ на поле боя», — указали в издании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Именно Кириллов неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении токсических веществ и планах осуществить атаки с радиоактивными веществами, добавили в The Washington Post. «Украина и ее западные союзники отвергали эти заявления и называли их пропагандой», — отметили в материале.

Le Figaro

Журналисты французской газеты Le Figaro совместно с информагентством AFP в материале о задержании подозреваемого в расправе над Кирилловым осветили комментарии российской стороны и привели данные СБУ. В частности, газета опубликовала сообщение Следственного комитета о том, что подозреваемый был пойман, и слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Как сообщили в Следственном комитете России, подозреваемый утверждал, что был завербован украинскими спецслужбами

Le Figaro

CNN

Американский канал CNN в обзорном материале опубликовал обвинения СБУ в адрес российского генерал-лейтенанта в том, что Россия использовала отравляющие вещества на поле боя. Утверждения самого Кириллова о том, что Киев применяет химическое оружие, телеканал назвал необоснованными заявлениями.

Президент России Владимир Путин пока не прокомментировал ситуацию публично, однако многие российские официальные лица с гневом отреагировали на смерть Кириллова

CNN
Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

The New York Times

В материалах американской газеты The New York Times не упоминается, что Россия рассматривает произошедшее как теракт.

При этом издание подробно рассказало о самом взрыве, опубликовало предоставленные Киевом фотографии, а также осветило биографию генерал-лейтенанта и данные о задержании подозреваемого.

Газета также обвинила Кириллова в том, что он якобы выступал «видной фигурой в российской пропагандистской кампании против Украины и Запада».

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17 декабря 2024

Der Spiegel

Немецкое издание Der Spiegel в материале о задержании подозреваемого опубликовало комментарии и Москвы, и Киева. Вместе с тем Кириллова в статье обвинили в продвижении конспирологических теорий об Украине.

Anadolu

Турецкое информагентство Anadolu обратило внимание на расхождения позиции официального Киева относительно убийства и информации, которую СМИ предоставили предполагаемые источники из СБУ.

Многочисленные украинские издания, включая государственное информагентство Укринформ, со ссылкой на источники заявили, что Кириллова убили в результате спецоперации Службы безопасности Украины. Однако украинские власти официально не взяли на себя ответственность за расправу

Anadolu
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