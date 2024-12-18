Весь мир обсуждает теракт в Москве. Как на Западе оправдывают подрыв генерала Кириллова?

Опубликована реакция западных СМИ на убийство генерала Кириллова

Теракт в Москве, который унес жизни начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника, стал главной темой не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Ведущие мировые издания посвятили произошедшему материалы на первых полосах. Что и как они пишут о подрыве Кириллова?

The Guardian

Британская газета The Guardian опубликовала несколько материалов о произошедшем в Москве. В частности, издание осветило сам теракт, отметив, что источник в Службе безопасности Украины (СБУ) заявил о причастности Киева к случившемуся.

Вместе с тем газета привела комментарии зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который призвал журналистов The Times, назвавших теракт законным актом обороны, быть осторожными.

Кириллов был самым высокопоставленным российским военным офицером, с которым расправились на территории России. Украинская Служба безопасности, распространявшая в его адрес обвинения в применении химического оружия против украинских военнослужащих, которые Москва отрицает, взяла на себя ответственность за убийство The Guardian

Начальник российских войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Корреспондент газеты Петр Зауэр, специализирующийся на освещении новостей о России, добавил, что случившееся не улучшит позиции Киева в конфликте в целом. По мнению Зауэра, это только ожесточит настроения в Москве.

The Washington Post

Американская газета The Washington Post упомянула, что Кириллов находился под санкциями нескольких стран, включая Великобританию и Канаду. «В понедельник украинская Служба безопасности, или же СБУ, инициировала против него расследование и обвинила его в том, что он руководил применением запрещенного химического оружия. Россия отрицала использование какого-либо химоружия на Украине и в ответ обвиняла Киев в применении отравляющих веществ на поле боя», — указали в издании.

Сотрудники спецслужб на месте взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Именно Кириллов неоднократно обвинял Вооруженные силы Украины (ВСУ) в применении токсических веществ и планах осуществить атаки с радиоактивными веществами, добавили в The Washington Post. «Украина и ее западные союзники отвергали эти заявления и называли их пропагандой», — отметили в материале.

Le Figaro

Журналисты французской газеты Le Figaro совместно с информагентством AFP в материале о задержании подозреваемого в расправе над Кирилловым осветили комментарии российской стороны и привели данные СБУ. В частности, газета опубликовала сообщение Следственного комитета о том, что подозреваемый был пойман, и слова официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Как сообщили в Следственном комитете России, подозреваемый утверждал, что был завербован украинскими спецслужбами Le Figaro

CNN

Американский канал CNN в обзорном материале опубликовал обвинения СБУ в адрес российского генерал-лейтенанта в том, что Россия использовала отравляющие вещества на поле боя. Утверждения самого Кириллова о том, что Киев применяет химическое оружие, телеканал назвал необоснованными заявлениями.

Президент России Владимир Путин пока не прокомментировал ситуацию публично, однако многие российские официальные лица с гневом отреагировали на смерть Кириллова CNN

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

The New York Times

В материалах американской газеты The New York Times не упоминается, что Россия рассматривает произошедшее как теракт.

При этом издание подробно рассказало о самом взрыве, опубликовало предоставленные Киевом фотографии, а также осветило биографию генерал-лейтенанта и данные о задержании подозреваемого.

Газета также обвинила Кириллова в том, что он якобы выступал «видной фигурой в российской пропагандистской кампании против Украины и Запада».

Der Spiegel

Немецкое издание Der Spiegel в материале о задержании подозреваемого опубликовало комментарии и Москвы, и Киева. Вместе с тем Кириллова в статье обвинили в продвижении конспирологических теорий об Украине.

Anadolu

Турецкое информагентство Anadolu обратило внимание на расхождения позиции официального Киева относительно убийства и информации, которую СМИ предоставили предполагаемые источники из СБУ.