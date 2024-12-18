Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото в красно-белом купальнике

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала у моря в раздельном комплекте, состоящем из белого топа и красных плавок. При этом звезда похвасталась рельефным прессом и подтянутой фигурой. Вдобавок она распустила волосы. «Отдельный привет передаю Мальдивам», — подписала Бородина.

Ранее в декабре Бородина отреагировала на слухи о фейковой помолвке. Так, подписчики звезды предположили, что ее возлюбленный Николай Сердюков не покупал самостоятельно кольцо. На такие подозрения юзеров натолкнули архивные снимки Бородиной.

