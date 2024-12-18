Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:28, 18 декабря 2024Ценности

Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото в красно-белом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @borodylia

Телеведущая Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала у моря в раздельном комплекте, состоящем из белого топа и красных плавок. При этом звезда похвасталась рельефным прессом и подтянутой фигурой. Вдобавок она распустила волосы. «Отдельный привет передаю Мальдивам», — подписала Бородина.

Ранее в декабре Бородина отреагировала на слухи о фейковой помолвке. Так, подписчики звезды предположили, что ее возлюбленный Николай Сердюков не покупал самостоятельно кольцо. На такие подозрения юзеров натолкнули архивные снимки Бородиной.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан подозреваемый в подрыве генерала Кириллова. За теракт ему обещали 100 тысяч долларов и выезд в Европу

      Одна «уродливая» модель обуви стала трендом

      Алиев назвал условие выхода Армении из ОДКБ

      ФСБ задержала сотрудников одного из управлений Ростехнадзора за миллионные взятки

      Серебро начнет дорожать быстрее золота

      Алиев назвал ошибкой дискриминацию русского языка

      МИД прокомментировал запрет на въезд в Армению российскому историку

      В ЕС анонсировали очередной пакет санкций против России

      В МИД России оценили необходимость подключения Минска к переговорам по Украине

      Зеленский признал невозможность возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше