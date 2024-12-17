Телеведущая Ксения Бородина опровергла слухи о фейковой помолвке

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слухи о фейковой помолвке. Ее комментарий появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, подписчики звезды предположили, что ее возлюбленный Николай Сердюков не покупал самостоятельно кольцо. На такие подозрения юзеров натолкнули архивные снимки Бородиной, на которых они заметили похожее украшение. «Почему на руках два одинаковых кольца?» — поинтересовался анонимный пользователь.

Знаменитость, в свою очередь, разместила снимок с ювелирной коробкой, в которую помещены визуально похожие ювелирные изделия с камнями разной формы. «Либо это история про обесценивание, либо вам надо к окулисту», — опровергла слухи она.

Ранее в декабре помолвочное кольцо Бородиной за миллионы рублей вызвало споры в сети. Телеведущая показала изделие с крупным желтым бриллиантом, не уточнив при этом название бренда. В сети предположили, что кольцо из ассортимента ювелирного дома Graff и стоит около пяти миллионов рублей.