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13:17, 9 декабря 2024Ценности

Помолвочное кольцо Бородиной за миллионы рублей вызвало споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Borodylia

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась помолвочным кольцом от блогера Николя Сердюкова и вызвала споры в сети. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость показала кольцо с крупным желтым бриллиантом, не уточнив при этом название бренда украшения. В сети предположили, что кольцо из ассортимента ювелирного дома Graff и стоит около пяти миллионов рублей. Некоторые другие комментаторы посчитали, что Сердюков приобрел ювелирное изделие Mercury за 12 миллионов рублей.

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Подписчики неоднозначно отнеслись к кольцу Бородиной, о чем высказались под снимком. Так, некоторым не понравился дизайн подарка, а другие, напротив, похвалили возлюбленного телезвезды за покупку роскошного презента. «Хорошо, когда мужчина щедрый, такое шикарное кольцо подарил», «Миллионы на пальчике!», «Это кольцо из "Санлайта"?», «Наверное, купила себе и вручила ему», — высказывались они.

Ранее в декабре Бородина показала интерьер своей новой квартиры в Москве. На размещенных в сети кадрах можно разглядеть оформление будущей детской, которая выполнена в пастельно-розовых оттенках.

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