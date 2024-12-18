Медведев пожелал быть осторожными сотрудникам The Times после публикации о Кириллове

Медведев посоветовал The Times осторожничать после статьи о Кириллове

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал быть осторожными сотрудникам The Times после их публикации о подрыве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Он отметил, что теперь редакторы и руководство издания являются законной военной целью, свой комментарий по ситуации экс-президент РФ оставил в Telegram-канале.

Медведев пояснил, что в статье Times назвали теракт против Кириллова и его помощника «законным актом обороны».

По мнению бывшего российского лидера, по той же логике можно наказывать должностных лиц стран НАТО, которые оказывают военную помощь Украине.

«Имя им — легион. Перечислять не буду, места жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства», — написал Медведев.

К числу пособников преступлений против России зампред Совбеза отнес и сотрудников Times. По словам Медведева, последние «спрятались» за редакционной статьей. «Be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…» — резюмировал он.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США не имеют никакого отношения к теракту в Москве, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Кириллова.

Утром 17 декабря у подъезда жилого дома на Рязанском проспекте прогремел взрыв. Неизвестные дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю вышел Кириллов. Взрыв унес жизни генерал-лейтенанта и его помощника.