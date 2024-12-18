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16:13, 18 декабря 2024Силовые структуры

Метнувший коктейли Молотова в военкомат в российском городе действовал по указу мошенников

Задержанный за поджог военкомата в Петербурге действовал по указанию мошенников
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Россиянин попытался поджечь военкомат и попал под следствие

Кадр: Telegram-канал Baza

Задержанный за поджог военкомата в центре Санкт-Петербурга 24-летний житель Сестрорецка действовал по указанию мошенников. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, аферисты уговорили его пропустить рабочий день и совершить провокацию, для того чтобы задержать неких преступников в комиссариате. Об этом они сообщили молодому человеку в начале декабря в Telegram, после того как тот не смог зайти в приложение Госуслуг и решил написать техподдержке, номер которой нашел в интернете. Найденный им телефон под видом техподдержки в интернете опубликовали мошенники. Однако фигурант не знал об этом и позвонил им. Там ему рассказали, что его аккаунт был взломан и его счета находятся в опасности, а для того чтобы сохранить свои деньги, он должен перевести их на якобы безопасный счет.

Таким образом, в течение нескольких дней молодой человек перевел аферистам сотни тысяч рублей. После этого они предложили ему исполнить «свой гражданский долг». Злоумышленники прислали мужчине инструкцию по изготовлению зажигательной смеси, адрес комиссариата. Они убедили его в том, что он должен совершить поджог, для того чтобы задержать неких преступников. Свои действия он должен был снимать на видео. Кроме того, они предупредили его, что сразу после поджога он должен сесть в автомобиль с мигалками. По их указанию фигурант купил бензин, зажигалку, водку, бинты, сделал коктейль Молотова и метнул его в дверь военкомата.

О задержании подозреваемого стало известно утром 18 декабря.

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