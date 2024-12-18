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18:16, 18 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемый в терроризме поджигатель военкомата в российском городе попал на видео

Украинские кураторы обещали 2 млн рублей поджигателю военкомата в Петербурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Метнувший коктейли Молотова в военкомат в российском городе действовал по указу мошенников

Украинские кураторы обещали два миллиона рублей 24-летнему жителю Сестрорецка за поджог военкомата в центре Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как горит входная дверь в здании военкомата. Силовики ведут поджигателя.

Телефонные мошенники выманили у мужчины 800 тысяч рублей, а затем пообещали вернуть деньги и доплатить еще за выполнение задания. С россиянином связался представитель Службы безопасности Украины (СБУ) и дал инструкцию по совершению поджога военкомата.

В отношении жителя Сестрорецка возбудили уголовное дело по статье о теракте, за которое ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В начале декабря аферисты связались с ним в Telegram после того, как он не смог зайти в приложение «Госуслуг» и решил написать техподдержке, номер которой нашел в интернете. Там его убедили во взломе аккаунта и выманили деньги.

О задержании поджигателя стало известно 18 декабря. Он метнул два коктейля Молотова в здание военкомата Центрального района Петербурга на улице Чайковского. Пожар удалось потушить.

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