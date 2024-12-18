Обвиняемый в терроризме поджигатель российского военкомата арестован

В Петербурге суд арестовал поджигателя военкомата до 17 февраля 2025 года

Обвиняемый в терроризме поджигатель военкомата в российском городе попал на видео

Начало событий в новости Обвиняемый в терроризме поджигатель военкомата в российском городе попал на видео

В Санкт-Петербурге Петроградский районный суд арестовал 24-летнего жителя Сестрорецка Даниила Павлова за поджог военкомата. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Павлов подозревается по части 1 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Он заключен под стражу до 17 февраля 2025 года. Против избрания меры пресечения в виде ареста фигурант не возражал.

Как установил суд, 17 декабря около 18 часов 42 минут мск подозреваемый решил поджечь дверь военного комиссариата, расположенного в Центральном районе города. Для это он бросил в здание не менее двух бутылок с зажигательной смесью.

Ранее сообщалось, что Павлов действовал по заданию представителя Службы безопасности Украины. Куратор связался с молодым человеком по телефону. Сначала у него выманили 800 тысяч рублей, а затем пообещали вернуть деньги и доплатить еще за выполнение задания.