Актриса Милла Йовович снялась в пижаме и без макияжа в честь 49-летия

Американская актриса Милла Йовович снялась без макияжа в честь 49-летия. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России террористической и экстремистской организацией), насчитывающем 4,8 миллиона подписчиков.

Звезда фильма «Пятый элемент» предстала перед камерой в серой пижамной кофте с глубоким декольте. При этом она сделала небрежную объемную укладку и отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

«Это мой день рождения! Хотела найти что-то более гламурное, но не хватило сил, поэтому сделала несколько пижамных селфи. Не могу поверить, что мне уже за 40!» — указала в подписи знаменитость.

В октябре Милла Йовович показала фото 74-летней матери — актрисы Галины Логиновой и восхитила фанатов.