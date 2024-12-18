Минобороны показало зоны досягаемости ракет ATACMS

Минобороны показало на карте, какие регионы РФ попадают под удар ATACMS

Минобороны России показало карту с зоной досягаемости западных ракет, поставленных на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее изображение появилось на слайде во время брифинга начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова для иностранных военных атташе.

Согласно карте, в зоне досягаемости ракет ATACMS, Storm Shadow и Scalp-EG находятся приграничные регионы России: ДНР, ЛНР, Запорожская, Херсонская, Курская, Брянская и Белгородская области. Помимо этого, снаряды могут поразить объекты на территории Крыма, Краснодарского края, Волгоградской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Смоленской и Калужской областей.

При этом беспилотный летательный аппарат Tekever AR3, имеющий дальность полета около тысячи километров, может ударить по некоторым регионам Северо-Кавказского, Южного и Приволжского федеральных округов.

Вооруженные силы Украины несколько раз наносили удары западным оружием по российским территориям. Так, утром 11 декабря украинские войска атаковали Таганрог в Ростовской области. При ударе использовались американские ракеты ATACMS.