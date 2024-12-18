Молдавии предрекли потерю российского газа из-за решений Украины

Аналитик Юшков: для Молдавии велик риск потери российского газа

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с РИА Новости предрек потерю Молдавией российского газа из-за решения Украины прекратить транзит после истечения срока контракта с «Газпромом».

«Риск для Молдавии велик. Она оказывается заложником ситуации — отношений в треугольнике Россия, Европа, Украина. Молдавия ждет решения конфликта внутри этих трех игроков», — сказал аналитик.

По словам Юшкова, проблема заключается в том, что Украина пытается замкнуть контакты с Европой на себя. Он напомнил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль указал, что республика готова к транзиту любого газа, кроме российского. То есть, если газ юридически будет принадлежать европейцам, даже будучи российским по происхождению, Киев готов пропускать его по своей территории, пояснил эксперт.

Он добавил, что Украина хочет перенести точку сдачи-приемки газа на российско-украинскую границу и сделать так, чтобы европейские компании сами подписывали договаривались о транзите.

Если Молдавия подпишет соглашение с «Газпромом» о переносе точки сдачи-приемки, то переносить объемы на «Турецкий поток» будет необязательно, считает Юшков.

Ранее аналитик выразил мнение, что решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения приведет к экономическому ущербу для всех сторон.

