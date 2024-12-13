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11:59, 13 декабря 2024Экономика

Европе предрекли экономический ущерб из-за одного решения Украины

Юшков предрек рост цен на газ из-за решения Киева прекратить транзит из РФ в ЕС
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Игорь Юшков

Игорь Юшков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения приведет к экономическому ущербу для всех сторон, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

Экономический ущерб будет для всех сторон

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Европа лишится значимых объемов газа

«В Европу будет сокращена поставка примерно на 15 миллиардов кубов в годовом выражении. По другим маршрутам мы этот газ в Европу не перенаправим. Для европейцев это значит, что в разгар отопительного сезона, 1 января, они лишатся значимых объемов газа, нужно будет где-то их покупать в другом месте», — сообщил Юшков.

По словам аналитика, европейским странам после прекращения транзита из России придется закупать СПГ, а это приведет к росту цен. Причем экономический ущерб будет не только для тех стран, которые зависят от российского газа, а для всех, потому что цены увеличатся на весь газ.

«Больше всего пострадают Словакия, Австрия, Чехия частично, Молдавия. Потому что газ из России идет к ним через Украину. Помимо того, что просто цена на газ вырастет, им еще нужно будет делать дополнительные затраты для доставки себе газа. России же некуда будет этот газ деть. Поэтому мы сократим добычу и пострадаем от того, что чем меньше "Газпром" добывает, тем меньше он платит налог на добычу полезных ископаемых и меньше экспортную пошлину. Частично у нас компенсация пойдет за счет того, что по "Турецкому потоку" поставки останутся вплоть до Венгрии, а цены повысятся. Поэтому частично мы компенсируем свои потери», — рассказал он.

Если мы говорим, что физически газа в Европе не будет, такое вряд ли. Потому что в хранилищах у них много газа, перетоки между странами есть. Вопрос в цене этого газа

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Украина пострадает от своего решения прекратить транзит газа из России в Европу

При этом Юшков добавил, что от своего решения пострадает и сама Украина. Он объяснил, что сейчас Киев получает деньги за транзит газа.

«Помимо этого, у них на транзит завязано внутреннее газоснабжение. Они вдоль трубы забирают газ, а потом на западе страны, где у них добыча и подземное хранилище газа, аналогичный объем отдают. Соответственно, нужно будет с запада страны качать газ по всей стране. Никогда в истории так украинская газотранспортная система не работала. И сможет ли она нормально работать — вопрос. Поэтому для Украины это тоже потери», — сообщил аналитик.

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Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что республика собирается прекратить транзит российского газа на фоне истекающего 31 декабря действующего пятилетнего соглашения. Глава Минэнерго анонсировал «нулевой транзит с 1 января», к которому, по его словам, в стране готовятся уже давно.

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