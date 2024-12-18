Мурманский губернатор прокомментировал столкновение поездов в регионе

Мурманский губернатор Чибис: 7 бригад скорой выехали на место крушения поезда

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал в Telegram-канале столкновение пассажирского и грузового поездов в регионе.

Чибис уточнил, что на место выехали спасатели и семь бригад скорой помощи, также формируются резервные бригады неотложек. Кроме того, на месте происшествия организуют места размещения для пассажиров поезда.

«Ситуацию взял на личный контроль. По моему поручению на место едет глава Кандалакшского района», — добавил он.

Поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым составом на станции Княжая. На данный момент известно о пяти пострадавших.

