Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в российском регионе

Под Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым

На железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, столкновение произошло в районе станции Княжая. Пассажирский состав следовал по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург.

Как пишет Shot в Telegram, в результате аварии двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись три вагона. Сейчас внутри состава зажаты женщина и ребенок.

По данным Mash, всего пострадали четыре человека. Издание сообщило в Telegram, что все они являются пассажирами поезда Мурманск — Санкт-Петербург.

Ранее в Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Как выяснилось, водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал. Спасти его не удалось.