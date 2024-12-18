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17:13, 18 декабря 2024Россия

Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в российском регионе

Под Мурманском пассажирский поезд столкнулся с грузовым
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На железной дороге в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура на своем сайте.

По данным ведомства, столкновение произошло в районе станции Княжая. Пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург.

Как пишет Shot в Telegram, в результате аварии двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего опрокинулись три вагона. Сейчас внутри состава зажаты женщина и ребенок.

По данным Mash, всего пострадали четыре человека. Издание сообщило в Telegram, что все они являются пассажирами поезда Мурманск — Санкт-Петербург.

Ранее в Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Как выяснилось, водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав запрещающий сигнал. Спасти его не удалось.

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