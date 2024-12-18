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17:57, 18 декабря 2024Силовые структуры

По факту столкновения поездов в российском регионе возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после столкновения поездов в Мурманской области
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в российском регионе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

По факту столкновения грузового состава с пассажирским поездом, следовавшего маршрутом «МурманскСанкт-Петербург» возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

По данным следствия, ЧП произошло в Мурманской области. В результате столкновения три вагона сошли с рельс и опрокинулись. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло на территории станции Княжая.

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