По факту столкновения поездов в российском регионе возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после столкновения поездов в Мурманской области

Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в российском регионе

Начало событий в новости Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом в российском регионе

По факту столкновения грузового состава с пассажирским поездом, следовавшего маршрутом «Мурманск — Санкт-Петербург» возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Уголовное дело возбудили по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

По данным следствия, ЧП произошло в Мурманской области. В результате столкновения три вагона сошли с рельс и опрокинулись. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что столкновение произошло на территории станции Княжая.