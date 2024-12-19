Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:21, 19 декабря 2024Силовые структуры

После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

СК задержал машиниста грузового поезда после столкновения под Мурманском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости По факту столкновения поездов в российском регионе возбуждено уголовное дело

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / РИА Новости

Следователи задержали машиниста грузового поезда в рамках расследования уголовного дела о столкновении поездов в Мурманской области. Об этом в четверг, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.

Машинист проходит подозреваемым по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту МурманскСанкт-Петербург, на станции Княжая в Мурманской области в среду, 18 декабря. В результате ЧП произошел сход и повреждение 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов.

Двух пассажиров не удалось спасти, еще 14 — госпитализированы с различными травмами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о больших нарушениях при организации учебного процесса в Минпросвещения

      В ЕС признали неготовность к приходу Трампа в Белый дом

      Российский бизнес приготовился к повышению цен

      Стало известно о связанном с Трампом приказе группировке ВСУ в Курахово

      У выброшенной с балкона возлюбленным 14-летней россиянки не пострадал ни один орган

      Микропластик связали с раком и воспалением легких

      Раскрыт заработок российских звезд на рекламе

      Россиянка случайно оказалась в «списках террористов» и была депортирована из Турции

      В Совфеде поддержали увеличение штрафов за нарушение ПДД в России

      Россиянин ограбил микрофинансовую организацию и угрожал взорвать гранату при задержании

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше