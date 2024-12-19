После столкновения поездов в Мурманской области задержали машиниста

СК задержал машиниста грузового поезда после столкновения под Мурманском

По факту столкновения поездов в российском регионе возбуждено уголовное дело

Начало событий в новости По факту столкновения поездов в российском регионе возбуждено уголовное дело

Следователи задержали машиниста грузового поезда в рамках расследования уголовного дела о столкновении поездов в Мурманской области. Об этом в четверг, 19 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.

Машинист проходит подозреваемым по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Мурманск — Санкт-Петербург, на станции Княжая в Мурманской области в среду, 18 декабря. В результате ЧП произошел сход и повреждение 4 пассажирских и 14 грузовых вагонов.

Двух пассажиров не удалось спасти, еще 14 — госпитализированы с различными травмами.