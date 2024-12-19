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07:36, 19 декабря 2024Россия

Появились новые данные о пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

РЖД: при столкновении поездов в Мурманской области пострадал 31 человек
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Число пострадавших в результате столкновения поездов под Мурманском увеличилось до 31 человека, пятеро из них — дети. Новые данные опубликовал Telegram-канал РЖД.

«Госпитализировано 14 человек, из них 4 человека в тяжелом состоянии», — уточняется в публикации. Два человека не выжили.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря. ЧП произошло в районе станции Княжая.

По словам представителя оперативных служб, неисправность грузового состава привела к его столкновению с пассажирским поездом. Грузовой состав с рудой начал самопроизвольное движение и, съехав с горы, врезался в хвостовые вагоны поезда.

Ранее появились подробности о последствиях аварии. По данным оперативных служб, с рельсов при столкновении поездов в Мурманской области сошли 19 вагонов, включая 15 грузовых.

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