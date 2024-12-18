Названа причина столкновения двухэтажного пассажирского поезда с грузовым под Мурманском

ТАСС: поезда столкнулись под Мурманском из-за неисправности грузового состава

Неисправность грузового состава привела к его столкновению с двухэтажным пассажирским поездом в Мурманской области. Причину аварии назвал представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.

По словам собеседника агентства, грузовой состав с рудой начал самопроизвольное движение и, съехав с горы, врезался в хвостовые вагоны поезда Мурманск — Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что после аварии госпитализировали 10 человек. Семеро из них находятся в состоянии средней тяжести.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря в районе станции Княжая Мурманской области. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, по последним оперативным данным, пострадали 11 человек, в том числе подросток. Кроме того, в РЖД рассказали, что в одном из четырех перевернувшихся вагонов оказался зажат пассажир.