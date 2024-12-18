Раскрыто состояние пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

После столкновения поездов в Мурманской области госпитализировали 10 человек

Десять человек госпитализировали после столкновения двухэтажного пассажирского поезда и грузового состава в Мурманской области. Информацию о них раскрыли ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, семь человек находятся в состоянии средней тяжести.

В свою очередь, РЖД сообщили в Telegram, что всего пострадали 11 человек, включая машиниста. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии. «Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», — добавили в компании.

При этом, по данным МЧС России, пострадали 14 человек.

Ранее очевидцы сняли на видео место столкновения поездов. На кадрах видны сошедшие с рельсов вагоны, часть которых перевернулась.

Двухэтажный пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 человек, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря на территории станции Княжая Мурманской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело.