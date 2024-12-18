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17:16, 18 декабря 2024Россия

Появилось видео с места столкновения поездов в российском регионе

Появились кадры с места столкновения поездов в Мурманской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли видео с места столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок. Помимо того, в кадр попали несколько человек.

Ранее появилась информация, что столкновение произошло на территории станции Княжая. Двухэтажный пассажирский состав следовал по маршруту МурманскСанкт-Петербург.

По предварительным данным, пострадали четыре человека.

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