Появились подробности о последствиях столкновения поездов

ТАСС: с рельсов при столкновении поездов под Мурманском сошли 19 вагонов

С рельсов при столкновении поездов в Мурманской области сошли 19 вагонов, включая 15 грузовых. Такие подробности сообщили оперативные службы, передает ТАСС.

Двухэтажный поезд Мурманск — Санкт-Петербург, в котором ехали 326 пассажиров, столкнулся с грузовым составом вечером 18 декабря. ЧП произошло в районе станции Княжая. Причиной стала неисправность грузового состава.

Позднее появилось видео с места аварии. На кадрах видны сошедшие с рельс вагоны обоих составов. Некоторые из них опрокинулись на бок. По последним данным, в результате ЧП пострадали 17 человек.