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12:15, 18 октября 2024Россия

В российском регионе микроавтобус въехал в пассажирский поезд

В Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Водителя спасти не удалось, об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, водитель вылетел на железнодорожный переезд на красный свет.

Машинист начал экстренно тормозить, однако избежать столкновения не получилось. Информации о пострадавших пассажирах поезда не поступало.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в поезд в селе Марусино Новосибирской области, в результате ДТП проезд для других жителей оказался заблокирован.

Еще раньше пассажирский поезд КазаньАдлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. В поезде находились более 800 человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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