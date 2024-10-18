В российском регионе микроавтобус въехал в пассажирский поезд

В Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд

В Иркутской области микроавтобус въехал в пассажирский поезд. Водителя спасти не удалось, об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям издания, водитель вылетел на железнодорожный переезд на красный свет.

Машинист начал экстренно тормозить, однако избежать столкновения не получилось. Информации о пострадавших пассажирах поезда не поступало.

До этого сообщалось, что автомобиль врезался в поезд в селе Марусино Новосибирской области, в результате ДТП проезд для других жителей оказался заблокирован.

Еще раньше пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. В поезде находились более 800 человек.