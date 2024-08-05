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10:36, 5 августа 2024Россия

Автомобиль врезался в поезд в российском регионе

Ngs.ru: автомобиль врезался в поезд в Новосибирской области

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Автомобиль врезался в поезд в селе Марусино Новосибирской области, в результате ДТП проезд для других жителей заблокирован. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Российское издание опубликовало фото с места инцидента. На снимке видно, что автомобиль врезался в железнодорожный состав. При этом иномарка не выглядит разбитой.

Сведений о пострадавших не поступало. В Госавтоинспекции по Новосибирской области рассказали, что пока не владеют информацией по данному инциденту. В ведомстве отметили, что подробности устанавливаются.

Ранее пассажирский поезд КазаньАдлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. В результате происшествия пострадали свыше 100 человек.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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