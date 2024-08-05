Автомобиль врезался в поезд в российском регионе

Ngs.ru: автомобиль врезался в поезд в Новосибирской области

Автомобиль врезался в поезд в селе Марусино Новосибирской области, в результате ДТП проезд для других жителей заблокирован. Об этом сообщил Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

Российское издание опубликовало фото с места инцидента. На снимке видно, что автомобиль врезался в железнодорожный состав. При этом иномарка не выглядит разбитой.

Сведений о пострадавших не поступало. В Госавтоинспекции по Новосибирской области рассказали, что пока не владеют информацией по данному инциденту. В ведомстве отметили, что подробности устанавливаются.

Ранее пассажирский поезд Казань — Адлер столкнулся с КамАЗом под Волгоградом. Тогда с рельсов сошли девять вагонов. Внутри поезда находились более 800 пассажиров. В результате происшествия пострадали свыше 100 человек.