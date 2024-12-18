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09:26, 18 декабря 2024Бывший СССР

На Украине признали продвижение российских военных в Курахово

DeepState: российские военные продвинулись в Курахово, Пушкино и Возрождении
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState в Telegram.

«[Российские военные] продвинулись возле Новотроицкого, Берестков, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении», — признал украинский ресурс.

Также армия России добилась успехов в населенном пункте Солнцевка.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил о начале зачистки российскими военными населенного пункта под Курахово. По его словам, речь идет о селе Константинопольское.

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