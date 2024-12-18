Рогов заявил о начале зачистки российскими военными населенного пункта под Курахово

Рогов: ВС России начали зачистку села Константинопольское от подразделений ВСУ

Российские военные начали зачистку села Константинопольское на западе Донецкой народной республики (ДНР) от подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«На кураховском направлении наши войска проводят зачистку села Константинопольское, что южнее Курахово, от украинских боевиков», — подтвердил политик.

Вместе с тем, по словам Рогова, Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Зеленовки к трассе, по которой украинские военные в Курахово получают снабжение. Также армия РФ достигла успехов у Великой Новоселки.