Рогов: ВС России зачистили «котел», в который попали ВСУ южнее Курахово

Российские войска зачистили «котел», в котором оказались группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) южнее Курахово в Донецкой народной республике (ДНР), рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, группировка численностью около 700 человек, попала в окружение в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай. Сейчас российские войска продолжают бои с западной и южной части, населенный пункт окружен с нескольких сторон.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вышли на окраины села Сторожевое близ Великой Новоселки в ДНР.