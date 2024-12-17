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09:06, 17 декабря 2024Бывший СССР

ВС России вышли на окраины села Сторожевое в ДНР

Рогов: ВС России вышли на окраины Сторожевого близ Великой Новоселки в ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вышли на окраины села Сторожевое близ Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.

Он добавил, что подразделения армии России вышли к южным окраинам населенного пункта.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия выбила ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западней Курахово в Донецкой народной республике. По его оценке, после установления контроля над Зеленовкой российским военнослужащим станет доступен оперативный простор, который позволит провести наступление к селу Улаклы.

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