ВС России вышли на окраины села Сторожевое в ДНР

Рогов: ВС России вышли на окраины Сторожевого близ Великой Новоселки в ДНР

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) вышли на окраины села Сторожевое близ Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает ТАСС.

«От Макаровки и Благодатного в сторону Сторожевого большой участок территории российские войска зачистили от боевиков ВСУ», — рассказал Рогов.

Он добавил, что подразделения армии России вышли к южным окраинам населенного пункта.

Ранее Рогов сообщил, что Российская армия выбила ВСУ из села Зеленовка, которое находится юго-западней Курахово в Донецкой народной республике. По его оценке, после установления контроля над Зеленовкой российским военнослужащим станет доступен оперативный простор, который позволит провести наступление к селу Улаклы.