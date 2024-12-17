Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Зеленовка в районе Курахово

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Зеленовка, которое находится юго-западней города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В населенном пункте завершается зачистка, отметил он. По оценке Рогова, после установления контроля над Зеленовкой российским военнослужащим станет доступен оперативный простор, который позволит провести наступление к селу Улаклы. Взятие под контроль этого населенного пункта даст возможность перерезать трассу, помогающую снабжать украинские подразделения в Курахово, добавил он.

16 декабря лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские силы начинают брать Курахово в кольцо после вывода украинских бойцов. Он назвал такое положение дел попаданием «из одного котла в другой». Кроме того, на Украине также сочли сложной ситуацию в городе.