Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:19, 17 декабря 2024Бывший СССР

Российские военные выбили ВСУ из села в районе Курахово

Рогов: российские военные выбили ВСУ из села Зеленовка в районе Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Российские военные выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Зеленовка, которое находится юго-западней города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

В населенном пункте завершается зачистка, отметил он. По оценке Рогова, после установления контроля над Зеленовкой российским военнослужащим станет доступен оперативный простор, который позволит провести наступление к селу Улаклы. Взятие под контроль этого населенного пункта даст возможность перерезать трассу, помогающую снабжать украинские подразделения в Курахово, добавил он.

16 декабря лейтенант ВСУ с позывным Алекс заявил, что российские силы начинают брать Курахово в кольцо после вывода украинских бойцов. Он назвал такое положение дел попаданием «из одного котла в другой». Кроме того, на Украине также сочли сложной ситуацию в городе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта личность погибшего в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве

      ВСУ начали охоту на лучший танк России

      Появилась новые детали о взрыве на Рязанском проспекте в Москве

      Названо оптимальное время для первой чашки кофе

      Москвичей предупредили о резком похолодании

      Названа одна из самых востребованных профессий в России

      Российские военные выбили ВСУ из села в районе Курахово

      США испугались военного вторжения Турции в Сирию

      Порошенко раскритиковал власти Украины за насильственную мобилизацию

      Рособрнадзор высказался об идее ввести новую оценку знаний выпускников школ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше