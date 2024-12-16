Офицер ВСУ описал ситуацию под Курахово словами «из одного котла в другой»

Офицер ВСУ Алекс: российские военные начинают брать Курахово в кольцо

Российские военные начинают брать Курахово в кольцо после вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Успеновки. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он описал такое положение дел фразой «из одного котла в другой». Военный отметил, что подразделения армии России продвинулись и закрепились в населенных пунктах Сухие Ялы и Зеленовка. Кроме того, он предположил, что следующей целью российских войск станет село Улаклы.

«Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения, исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку», — написал офицер ВСУ.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем украинской армии, но ситуация для нее является сложной. Он добавил, что российские войска проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части города.