Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 16 декабря 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ описал ситуацию под Курахово словами «из одного котла в другой»

Офицер ВСУ Алекс: российские военные начинают брать Курахово в кольцо
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российские военные начинают брать Курахово в кольцо после вывода подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Успеновки. Об этом заявил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

Он описал такое положение дел фразой «из одного котла в другой». Военный отметил, что подразделения армии России продвинулись и закрепились в населенных пунктах Сухие Ялы и Зеленовка. Кроме того, он предположил, что следующей целью российских войск станет село Улаклы.

«Если им это удастся, то группировка войск под Курахово не будет иметь нормальных путей сообщения, исключительно полевыми дорогами, что уже усложнит обстановку», — написал офицер ВСУ.

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин заявил, что Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем украинской армии, но ситуация для нее является сложной. Он добавил, что российские войска проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «И пацанов погонят на убой». Путин — о возможной мобилизации 18-летних украинцев и переломе в зоне СВО

      На Западе указали на разрушительный удар для ВСУ

      Российский «Ланцет» прилетит во Вьетнам

      Мужчина превратил дом в подобие древнего дворца ради борьбы с заболеванием

      Российская авиакомпания попала под санкции Евросоюза

      ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

      Внешний вид Собчак с туфлями на ремнях оценили фразой «это уже перебор или шиза»

      Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из санкционного списка ЕС

      Российские военные заняли половину нового пакета санкций ЕС

      В ВСУ рассказали про провал контратаки под Красноармейском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше