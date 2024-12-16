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14:20, 16 декабря 2024Бывший СССР

В ВСУ сообщили о сложной ситуации в Курахово

ОСУВ «Хортица»: Курахово под контролем ВСУ, но ситуация сложная
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Курахово в Донецкой народной республике (ДНР) находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), но ситуация сложная. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица» Назар Волошин, передает «РБК-Украина».

«Наши военные ведут активные боевые действия за удержание позиций. Ситуация, конечно, осложнена из-за значительного превосходства врага в живой силе», — рассказал Волошин.

Он добавил, что российские войска проводят активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово. По его словам, выравнивание линии фронта позволит армии России продолжить наступление на этом участке фронта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Вооруженные силы России достигают успехов как в самом Курахово, так и в окрестностях города. По его словам, «все достается большой ценой».

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