На Западе призвали ЕС заплатить за мир на Украине

Politico: ЕС должен быть готов заплатить за участие в переговорах по Украине

Если страны Европейского союза (ЕС) хотят поучаствовать в мирных переговорах по урегулированию конфликта на Украине, то они должны быть готовы «заплатить за это». Об этом сообщает Politico.

«Если ЕС хочет серьезно повлиять на переговоры по конфликту на Украине, то он должен быть готов за это заплатить. Больше всего в сообществе обеспокоены тем, что обсуждение будущего Киева может повлечь за собой территориальные потери, большую волну украинских беженцев в Евросоюз, а также исключение членства Украины в НАТО, ставящее под угрозу ее стремление быть частью ЕС», — отмечается в публикации.

Авторы материала указали, что такой сценарий стал бы «серьезной стратегической неудачей» Евросоюза и испытанием сплоченности сообщества. По их словам, «важно поставить на стол как можно больше денег», так как Украина рискует начать переговоры с «крайне слабой позиции».

16 декабря глава Министерства обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что ЕС должен инициировать переговоры по урегулированию конфликта на Украине раньше, чем этим займется избранный президент США Дональд Трамп. По его словам, «необходимо обеспечить присутствие» представителей европейских стран за столом переговоров для того, чтобы Трамп «не смог решить вместе с президентом России Владимиром Путиным будущее архитектуры безопасности в Европе».