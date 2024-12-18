Некоторые российские регионы предупредили об опасных уровнях рек

Вильфанд: на юге России уровни рек достигнут опасных отметок

На юге России ожидается опасное повышение уровня рек. Неблагоприятные отметки могут быть достигнуты в среду, 18 декабря, предупреждает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«На всем юге европейской части страны, даже в горных районах Северного Кавказа, в среду ожидается переполнение горных рек», — заявил метеоролог. Он уточнил, что вода значительно превысит пределы.

Также прогнозируются смерчи над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи из берегов вышла река Херота. В результате затопленными оказались несколько домов, на некоторых улицах отключили подачу электроэнергии.