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11:05, 18 декабря 2024Экономика

Некоторые российские регионы предупредили об опасных уровнях рек

Вильфанд: на юге России уровни рек достигнут опасных отметок
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На юге России ожидается опасное повышение уровня рек. Неблагоприятные отметки могут быть достигнуты в среду, 18 декабря, предупреждает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«На всем юге европейской части страны, даже в горных районах Северного Кавказа, в среду ожидается переполнение горных рек», — заявил метеоролог. Он уточнил, что вода значительно превысит пределы.

Также прогнозируются смерчи над Черным морем.

Ранее сообщалось, что в Адлерском районе Сочи из берегов вышла река Херота. В результате затопленными оказались несколько домов, на некоторых улицах отключили подачу электроэнергии.

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