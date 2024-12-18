Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов

Диетолог Стародубова: беременным стоит ограничить употребление мандаринов

Некоторым россиянам стоит ограничить употребление мандаринов, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Любителей этого новогоднего угощения она предостерегла от переедания цитрусовыми в беседе с РИА Новости.

Диетолог указала на то, что количество мандаринов в рационе нужно ограничить людям, склонным к аллергическим реакциям, и беременным женщинам. Полностью отказаться от них нужно в случае аллергических реакций именно на этот вид цитрусовых. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям. «Даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — предупредила Стародубова.

При этом благодаря высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые, в том числе мандарины, оказывают мягкое стимулирующее действие на органы желудочно-кишечного тракта. Однако именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях ЖКТ, особенно в период обострения, обратила внимание она. Людям с хроническими заболеваниями Стародубова посоветовала согласовывать свой рацион с врачом.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала о продукте, который поддержит здоровье печени в новогодние праздники. Таким свойствам, по ее словам, обладает томатный сок, содержащий антиоксидант — ликопин.