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11:37, 18 декабря 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от употребления мандаринов

Диетолог Стародубова: беременным стоит ограничить употребление мандаринов
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Mila / Unsplash

Некоторым россиянам стоит ограничить употребление мандаринов, рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Любителей этого новогоднего угощения она предостерегла от переедания цитрусовыми в беседе с РИА Новости.

Диетолог указала на то, что количество мандаринов в рационе нужно ограничить людям, склонным к аллергическим реакциям, и беременным женщинам. Полностью отказаться от них нужно в случае аллергических реакций именно на этот вид цитрусовых. Кроме того, мандарины не стоит есть маленьким детям. «Даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию», — предупредила Стародубова.

При этом благодаря высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые, в том числе мандарины, оказывают мягкое стимулирующее действие на органы желудочно-кишечного тракта. Однако именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях ЖКТ, особенно в период обострения, обратила внимание она. Людям с хроническими заболеваниями Стародубова посоветовала согласовывать свой рацион с врачом.

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