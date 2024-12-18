Невролог подсказала способы вылечить головную боль без лекарств

Невролог Терехова: с головной болью напряжения эффективно борется массаж головы

Головная боль напряжения — наиболее распространенный тип головной боли, причина возникновения которого до конца неизвестна, рассказала врач-невролог, алголог Анна Терехова. Способы вылечить головную боль без лекарств врач назвала в беседе с «Известиями».

Такая боль часто возникает в результате хронического стресса и мышечного напряжения и может сопровождаться ощущением тяжести и сдавливания головы, напряжением в шее и плечах, объяснила врач. Она добавила, что без медикаментов с ней можно справиться, если боль эпизодическая и беспокоит не чаще 15 раз в месяц.

По словам врача, с головной болью эффективно борется лечебный массаж головы и шейно-воротниковой зоны, который не только устраняет болевой синдром, но и расслабляет нервную систему, а также восстанавливает кровоток. Кроме того, для профилактики головной боли напряжения невролог рекомендовала избегать длительного пребывания в неудобной позе, гулять на свежем воздухе, много двигаться, не допускать физического и эмоционального переутомления, наладить режимы питания и сна.

Облегчить такую боль также помогут дыхательные упражнения и йога, которые способствуют расслаблению, подчеркнула врач.

Врач призвала не игнорировать и не терпеть такую головную боль. Как объяснила Терехова, со временем это может привести к закреплению неправильного мышечного и эмоционального стереотипа.

Постоянный спазм мышц провоцирует хронические боли, ухудшает общее самочувствие и снижает качество жизни. Со временем и злоупотреблением анальгетиками это состояние может перерасти в более серьезные заболевания, такое как абузусная головная боль Анна Терехова невролог, алголог

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